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"Это - просто ложь": Сийярто прокомментировал слухи о русских мотивах своих действий

Понедельник, 25 июня 2018, 09:37

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг обвинения о том, что в ситуации с образовательным законом Будапешт действовал под влиянием России.

Об этом венгерский дипломат рассказал в интервью "Европейской правде".

Сийярто отметил, что не понимает, для чего, как он говорит, украинское правительство распространяло антивенгерскую пропаганду якобы о влиянии РФ.

"Нам известно о некой "мягкой дипломатии", когда преднамеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это - просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свое меньшинство", - заявил Сийярто .

"Мы независимое государство и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье венгры, их - примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, в случае необходимости, будем защищать их от любого - от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно", - добавил он.

Министр утверждает, что Венгрия "не пророссийская и не проамериканская. Она - провенгерская".

"Наша политика определяет: Венгрия - прежде всего,"Hungary first", - сказал дипломат.

Читайте полное интервью на сайте "Европейской правды" :"Я не хочу повторения войны между Венгрией и Украиной": интервью Петера Сийярто".

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Венгрия Язык образования
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