На саміті ЄС не буде вето щодо продовження санкцій проти Росії – прем’єр Данії

Прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен впевнений, що на саміті Євросоюзу 28-29 червня буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії.

Про це він заявив на прес-конференції у Копенгагені після зустрічі з українським колегою Володимиром Гройсманом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми хочемо підтримати Україну, і для цього ми маємо зберігати тиск на Росію. Тому ми дуже підтримуємо рішення про продовження санкції цього тижня, коли ми зустрінемося з іншими лідерами (держав Європейського Союзу)", - заявив Расмуссен.

Попри суспільне занепокоєння щодо можливого вето на рішення про санкції з боку окремих країн (зокрема Італії), данський прем’єр впевнений, що рішення буде ухвалене.

"Я можу передбачити, що там (на саміті) буде консенсус з цього приводу", - заявив він.