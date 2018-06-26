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На саммите ЕС не будет вето на продление санкций против России – премьер Дании

Вторник, 26 июня 2018, 15:42

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен уверен, что на саммите Евросоюза 28-29 июня будет принято решение о продлении санкций против России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Копенгагене после встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы хотим поддержать Украину, и для этого мы должны сохранять давление на Россию. Поэтому мы очень поддерживаем решение о продлении санкции на этой неделе, когда встретимся с другими лидерами (стран Европейского Союза)", - заявил Расмуссен.

Несмотря на общественное беспокойство по поводу возможного вето на решение о санкциях со стороны отдельных стран (в частности Италии), датский премьер уверен, что решение будет принято.

"Я могу предположить, что там (на саммите) будет консенсус по этому поводу", - заявил он.

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санкции Дания
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