На саммите ЕС не будет вето на продление санкций против России – премьер Дании

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен уверен, что на саммите Евросоюза 28-29 июня будет принято решение о продлении санкций против России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Копенгагене после встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы хотим поддержать Украину, и для этого мы должны сохранять давление на Россию. Поэтому мы очень поддерживаем решение о продлении санкции на этой неделе, когда встретимся с другими лидерами (стран Европейского Союза)", - заявил Расмуссен.

Несмотря на общественное беспокойство по поводу возможного вето на решение о санкциях со стороны отдельных стран (в частности Италии), датский премьер уверен, что решение будет принято.

"Я могу предположить, что там (на саммите) будет консенсус по этому поводу", - заявил он.