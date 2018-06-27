Пропозиції Будапешта у конфлікті з Україною шкодили угорській громаді - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що пропозиції Угорщини у конфлікті довкола українського освітнього закону зашкодили б угорській громаді.

Про це ідеться у статті міністра на сайті "Європейської правди".

"Скажу прямо, якби ми справді хотіли позбутися угорської громади, нам треба було б робити саме те, на чому досі так наполягав Будапешт: відрізати угорську молодь від можливості вивчати державну мову", - зауважив міністр.

Міністр зауважив, що незнання угорцями української мови сприяє дискримінації та різко обмежує можливості молодих угорців здобувати вищу освіту й робити кар’єру в Україні.

"У результаті ж це призводить до їх масового виїзду, і навіть не в Угорщину, а й в інші, багатші країни ЄС. Я не раз наголошував: існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що у Берегівському районі Закарпаття 75% угорських випускників не можуть скласти тест ЗНО з української, і тим, що за останні роки угорська громада скоротилася чи не на третину", - зауважив Клімкін.

Більше читайте у статті міністра закордонних справ України на сайті "Європейської правди": "Не тільки саміт НАТО: про що насправді домовилися Україна та Угорщина".