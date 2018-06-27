КНДР "швидкими темпами" удосконалює ядерний реактор, попри угоду з Трампом - ЗМІ

КНДР "швидкими темпами" удосконалює свій єдиний ядерний науково-дослідний центр в Йонбені, незважаючи на досягнення домовленостей про денуклеаризацію за підсумками зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Про це передає CNBC.

Такий висновок випливає з супутникових фотографій, отриманих спостерігачами за Північною Кореєю з центру "38 North". Аналітики заявляють, що інфраструктура дослідницького ядерного центру в Йонбені швидко покращується.

Також тривають роботи на заводі зі збагачення урану, крім цього, будується кілька нових об’єктів, у тому числі інженерне відділення та під'їзні дороги до будівель, де розташований реактор.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язався до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом у Сингапурі.

Пізніше Трамп заявив, що санкції проти Північної Кореї, незважаючи на успіх саміту в Сінгапурі, залишаться в силі.

Зауважимо, окремо Трамп заявляв, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.