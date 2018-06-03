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Новий прем’єр Іспанії сформує уряд меншості без лівих та націоналістів

Неділя, 3 червня 2018, 15:48

Новий прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес почав роботу над формуванням уряду меншості, до якого не увійдуть міністри від лівої партії "Podemos".

Про це повідомляє Reuters.

Соціалістична партія Санчеса має 84 депутати у парламенті і прийти до влади йому допомогли кілька інших партій, які проголосували за відставку Маріано Рахоя, в тому числі "Podemos". Недовіру колишньому уряду також підтримали націоналістичні каталонські та баскські партії.

Ліві виступають проти жорсткої економії і вимагають збільшення витрат на політику добробуту та жорсткіших положень та податків для банків.

"Однопартійний соціалістичний уряд з 84 законодавцями був би більш нестабільним, ніж той, який включав би інші політичні сили", - сказав один із керівників "Podemos".

Однак прес-секретар Санчеса заявила, що у складі уряду будуть тільки соціаплісти:"Ні, ні, позиція Педро Санчеса зрозуміла: це буде уряд соціалістичної партії, уряд меншості".

Хосе Луїс Абалос, помічник Санчеса, повідомив, що склад кабінету буде представлений до середини наступного тижня, і може включати незалежних кандидатів, які не були членами Соціалістичної партії.

Він підкреслив, що партії, які голосували проти Рахоя, всі виступали проти дострокових виборів, хоча він визнав, що опозиція до нового уряду буде сильною, і зрештою не виключені дострокові вибори.

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Іспанія
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