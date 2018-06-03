Премьер Испании сформирует правительство меньшинства без левых и националистов

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес начал работу над формированием правительства меньшинства, в котором не будет министров от левой партии "Podemos".

Об этом сообщает Reuters.

Социалистическая партия Санчеса имеет 84 депутата в парламенте, и прийти к власти ему помогли несколько других партий, проголосовавших за отставку Мариано Рахоя, в том числе "Podemos". Недоверие бывшему правительству также поддержали националистические каталонские и баскские партии.

Левые выступают против жесткой экономии и требуют увеличения расходов на политику благосостояния и жестких положений и налогов для банков.

"Однопартийное социалистическое правительство с 84 законодателями было бы более нестабильным, чем то, в котором были бы другие политические силы ", - сказал один из руководителей" Podemos ".

Однако пресс-секретарь Санчеса заявила, что в составе правительства будут только социалисты: "Нет, нет, позиция Педро Санчеса ясна: это будет правительство социалистической партии, правительство меньшинства".

Хосе Луис Абалос, помощник Санчеса, сообщил, что состав кабинета будет представлен к середине следующей недели, и может включать независимых кандидатов, которые не были членами Социалистической партии.

Он подчеркнул, что партии, голосовавшие против Рахоя, все выступали против досрочных выборов, хотя он признал, что оппозиция к правительству будет сильной, и в конце концов не исключены досрочные выборы.