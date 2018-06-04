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Клімкін пропонує Lufthansa зробити рекламу рейсів до Києва зі скандального відео

Понеділок, 4 червня 2018, 19:14

Глава МЗС Україн Павло Клімкін запропонував німецькій авіакомпанії Lufthansa використати для реклами рейсів до Києва кадри, відзняті в столиці для рекламного ролика до ЧС-2018 в Росії.

Про це він написав у Twitter.

"По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:)", - написав міністр.

Lufthansa у своєму ролику до чемпіонату світу-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку.

В авіакомпанії наголосили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів.

Пізніше Lufthansa вибачилась і видалила з YouTube та Facebook рекламний ролик.

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