Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Молдове отменили закон о статусе русского как языка межнационального значения

Полиция Британии потратила $10 млн на расследование отравления в Солсбери

Болгария требует убить беременную корову за незаконное пересечение границы ЕС

Если Россия атакует Эстонию, то может потерять Петербург - Ильвес






Климкин предлагает Lufthansa сделать рекламу рейсов в Киев из скандального видео

Понедельник, 4 июня 2018, 19:14

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать для рекламы рейсов в Киев кадры, отснятые в столице для рекламного ролика к ЧМ-2018 в России.

Об этом он написал в Twitter.

"По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас хорошо и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине :) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев :)", - написал министр.

Lufthansa в своем ролике к чемпионату мира-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.

В авиакомпании отметили, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", и это является обычной практикой для рекламных роликов.

Позже Lufthansa извинилась и удалила из YouTube и Facebook рекламный ролик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua