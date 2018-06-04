Климкин предлагает Lufthansa сделать рекламу рейсов в Киев из скандального видео

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать для рекламы рейсов в Киев кадры, отснятые в столице для рекламного ролика к ЧМ-2018 в России.

Об этом он написал в Twitter.

"По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас хорошо и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине :) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев :)", - написал министр.

По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:) https://t.co/Al5aYosKDE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2018 р.

Lufthansa в своем ролике к чемпионату мира-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.

В авиакомпании отметили, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", и это является обычной практикой для рекламных роликов.

Позже Lufthansa извинилась и удалила из YouTube и Facebook рекламный ролик.