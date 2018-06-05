Трамп и Макрон провели "ужасный" телефонный разговор - СМИ

Телефонный звонок между лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном по вопросам торговли и миграционной политики пошел не по плану после того, как французский президент прямо раскритиковал политику американского коллеги.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Два лидера поговорили после того, как Соединенные Штаты объявили о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.

"Просто плохо. Это было ужасно", - сказал собеседник канала, характеризуя разговор. "Макрон думал, что сможет выражать свое мнение, опираясь на отношения. Но Трамп не может сдержаться под такой критикой", - рассказал источник.

Макрон ранее заявлял, что у него "очень прямые отношения с Трампом", а его помощники говорили, что он считает себя "интерпретатором Трампа в Европе".

В заявлении, опубликованном Елисейским дворцом по итогам звонка, Макрон отметил, что он "сожалеет" из-за решения США о пошлинах, и это не только незаконно, но и ошибочно по многим аспектам.

"Это ошибка, потому что она усиливает глобальный дисбаланс, который существует в худших проявлениях через фрагментацию и экономический национализм", - заявил Макрон.

Отчет Белого дома о разговоре подтверждает, что Макрон и Трамп обсуждали торговлю и миграцию.

"Оба лидера обсудили миграционную проблему в Ливии и сроки ее решения. Президент Трамп подчеркнул необходимость восстановления баланса торговли с Европой", - говорится в сообщении.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины их введение временно отложили. Но теперь они начинают действовать с 1 июня.