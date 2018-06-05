Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву
Вівторок, 5 червня 2018, 16:26
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.
Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter.
Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, допомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу.
Bugün Mecliste kahvesi yere dökülen #Hollanda Başbakanı Mark Rutte, meclisin temizlik görevlilerinin alkışları eşliğinde yerleri kendisi temizledi. pic.twitter.com/fbCfAuya3B— Cees Van Beek 🇳🇱 (@ceesvanbeek) 4 червня 2018 р.
Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua