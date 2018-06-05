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Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву

Вівторок, 5 червня 2018, 16:26

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.

Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter.

Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, допомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу.

Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі.

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