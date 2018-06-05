Прем'єр Нідерландів помив підлогу в парламенті після того, як розлив каву

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на вході до будівлі парламенту впустив на підлогу склянку кави, після чого попросив у прибиральниць швабру і сам прибрав.

Відео курйозного інциденту зняв співробітник голландського посольства, який виклав його у Twitter.

Прибиральниці парламенту віддали прем'єру швабру, допомогли налаштувати під його зріст і оплесками підтримували, поки голландський прем’єр витирав підлогу.

Bugün Mecliste kahvesi yere dökülen #Hollanda Başbakanı Mark Rutte, meclisin temizlik görevlilerinin alkışları eşliğinde yerleri kendisi temizledi. pic.twitter.com/fbCfAuya3B — Cees Van Beek 🇳🇱 ‏ (@ceesvanbeek) 4 червня 2018 р.

Вибори у Нідерландах найближчим часом не передбачаються, тож Рютте важко запідозрити у піарі.