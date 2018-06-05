Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте после того, как пролил кофе
Вторник, 5 июня 2018, 16:26
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента уронил на пол стакан кофе, после чего попросил у уборщиц швабру и сам убрал.
Видео курьезного инцидента снял сотрудник голландского посольства, выложивший его в Twitter.
Уборщицы парламента отдали премьеру швабру, помогли настроить под его рост и аплодисментами поддерживали, пока голландский премьер вытирал пол.
Bugün Mecliste kahvesi yere dökülen #Hollanda Başbakanı Mark Rutte, meclisin temizlik görevlilerinin alkışları eşliğinde yerleri kendisi temizledi. pic.twitter.com/fbCfAuya3B— Cees Van Beek 🇳🇱 (@ceesvanbeek) 4 червня 2018 р.
Выборы в Нидерландах в ближайшее время не предвидятся, поэтому Рютте сложно заподозрить в пиаре.
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