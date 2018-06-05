Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте после того, как пролил кофе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента уронил на пол стакан кофе, после чего попросил у уборщиц швабру и сам убрал.

Видео курьезного инцидента снял сотрудник голландского посольства, выложивший его в Twitter.

Уборщицы парламента отдали премьеру швабру, помогли настроить под его рост и аплодисментами поддерживали, пока голландский премьер вытирал пол.

Bugün Mecliste kahvesi yere dökülen #Hollanda Başbakanı Mark Rutte, meclisin temizlik görevlilerinin alkışları eşliğinde yerleri kendisi temizledi. pic.twitter.com/fbCfAuya3B — Cees Van Beek 🇳🇱 ‏ (@ceesvanbeek) 4 червня 2018 р.

Выборы в Нидерландах в ближайшее время не предвидятся, поэтому Рютте сложно заподозрить в пиаре.