Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Польше зафиксировали значительный рост неприязни к украинцам и немцам

"Спасибо за Крым": сторонники встречали Путина в Вене под звуки гимна РФ

Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России

В правительстве рассказали об ожиданиях от консультаций с венгерским меньшинством






Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте после того, как пролил кофе

Вторник, 5 июня 2018, 16:26

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента уронил на пол стакан кофе, после чего попросил у уборщиц швабру и сам убрал.

Видео курьезного инцидента снял сотрудник голландского посольства, выложивший его в Twitter.

Уборщицы парламента отдали премьеру швабру, помогли настроить под его рост и аплодисментами поддерживали, пока голландский премьер вытирал пол.

Выборы в Нидерландах в ближайшее время не предвидятся, поэтому Рютте сложно заподозрить в пиаре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды курьезы
powered by lun.ua