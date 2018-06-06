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Посли G7 просять Раду схвалити закон про незалежний Антикорупційний суд

Середа, 6 червня 2018, 14:27

Посли країн "Великої сімки" закликали українських парламентарів підтримати закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду.

Відповідна заява розміщена у Twitter канадського головування в групі країн G7.

"Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду, якому довірятимуть громадяни", - мовиться у заяві.

Посли наголошують, що панель експертів має відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів.

"Ми підтримуємо позицію МВФ в цьому питанні та щодо відповідності ключових положень закону умовам МВФ. Антикорупційний суд має бути невід’ємною частиною антикорупційних зусиль України", - наголошують дипломати сімох країн.

Раніше США нагадали про необхідність створення Україною справді незалежного антикорупційного суду і наголосили: відповідне законодавство має задовольняти МВФ.

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корупція Україна
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