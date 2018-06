Посли G7 просять Раду схвалити закон про незалежний Антикорупційний суд

Посли країн "Великої сімки" закликали українських парламентарів підтримати закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду.

Відповідна заява розміщена у Twitter канадського головування в групі країн G7.

"Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду, якому довірятимуть громадяни", - мовиться у заяві.

Посли наголошують, що панель експертів має відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів.

"Ми підтримуємо позицію МВФ в цьому питанні та щодо відповідності ключових положень закону умовам МВФ. Антикорупційний суд має бути невід’ємною частиною антикорупційних зусиль України", - наголошують дипломати сімох країн.

