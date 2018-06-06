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Послы G7 просят Раду принять закон о независимом Антикоррупционном суде

Среда, 6 июня 2018, 14:27

Послы стран "Большой семерки" призвали украинских парламентариев поддержать закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе стран G7.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому доверять граждане", - говорится в заявлении.

Послы отмечают, что панель экспертов должна играть центральную роль в выборе квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и на соответствие ключевых положений закона условиям МВФ. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины", - отмечают дипломаты семи стран.

Ранее США напомнили о необходимости создания Украиной действительно независимого антикоррупционного суда и подчеркнули: соответствующее законодательство должно удовлетворять МВФ.

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коррупция Украина
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