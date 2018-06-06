Київ та Лондон вели візові переговори, зупинилися на фінальному етапі - екс-посол

Україна свого часу вже була на завершальній стадії переговорів про спрощення візового режиму з Великою Британією, однак події 2013-14 років зупинили цей процесс.

Про це повідомив колищній посол України у Великій Британії Володимир Хандогій, коментуючи статтю ЄвроПравди "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".

"Свого часу ми були майже на фініші переговорів про спрощення видачі віз для дипломатів і членів офіційних делегацій. Але відомі події призупинили цей процес. Його треба реанімувати" - заявив він.

На думку Хандогія, Україна має використати Brexit на свою користь і починати варто з переговорів про спрощення видачі віз для окремих категорій громадян.

Наскільки відомо ЄвроПравді, переговори про спрощення видачі віз для дипломатів велися до 2013 року включно, одна були призупинені за ініціативою британської сторони.

Як відомо, Велика Британія та Ірландія є двома європейськими країнами, які не запровадили безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року.

Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори, бо вважають, що президент Порошенко не зважиться на конфлікт та підпише новий указ про безвіз для Британії.

Читайте детальніше про це у редакційній статті "Європейської правди": "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".