Киев и Лондон вели визовые переговоры, остановились на финальном этапе – экс-посол

Украина в свое время уже была на завершающей стадии переговоров об упрощении визового режима с Великобританией, однако события 2013-14 годов остановили этот процесс.

Об этом сообщил бывший посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий, комментируя статью ЕвроПравды "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании".

"В свое время мы были почти на финише переговоров об упрощении выдачи виз для дипломатов и членов официальных делегаций. Но известные события приостановили этот процесс. Его надо реанимировать", - заявил он.

По мнению Хандогия, Украина должна использовать Brexit в свою пользу и начинать стоит с переговоров об упрощении выдачи виз для отдельных категорий граждан.

Насколько известно ЕвроПравде, переговоры об упрощении выдачи виз для дипломатов велись до 2013 года включительно, однако были приостановлены по инициативе британской стороны.

Как известно, Великобритания и Ирландия – две европейские страны, которые не ввели безвиз для Украины, начавший действовать с ЕС 11 июня прошлого года.

Со своей стороны посольство Украины уже предложило Лондону переговоры об упрощении визового режима для украинцев, но британцы не соглашаются на переговоры, потому что считают, что президент Порошенко не решится на конфликт и подпишет новый указ о безвизе для граждан Британии.

Подробнее читайте в редакционной статье "Европейской правды": "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании".