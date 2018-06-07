Трампа очікує "холодний прийом" на саміті G7 – ЗМІ

Американського президента Дональда Трампа очікує "холодний прийом" на зустрічі лідерів семи високорозвинених країн світу 8-9 червня в Канаді.

Про це повідомляє Associated Press.

Трамп вирушає в Канаду після запровадження жорстких мит на сталь і алюміній для своїх західних торгових партнерів. Разом з тим лідери "Великої сімки" вже розчаровані виходом США із двох міжнародних договорів - Паризької кліматичної угоди та Іранської ядерної угоди.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель напередодні саміту у виступі перед німецьким парламентом заявила про "серйозну проблему з багатосторонніми угодами". "Тому будуть спірні дискусії", - зазначила вона.

Топ-радник Трампа з економічних питань Ларрі Кадлоу визнав наявність розбіжностей у спірних питаннях, але запевнив, що президент США з цього приводу спокійний. "Можливі розбіжності. Але я вважаю їх схожими на сімейну сварку", - заявив Кадлоу.

Трамп також має намір провести серію двосторонніх зустрічей, в тому числі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Агентство відзначає, що Трамп навряд чи відступить від своєї націоналістичної політики, яка розчарувала і засмутила союзників, втім яку американський президент вважає ключовою обіцянкою для своїх вірних виборців.

Кадлоу зазначив, що союзники повинні розуміти, що Трамп "зробить все, що необхідно для захисту США, американських підприємств і робочої сили", додавши, що Трамп завжди вважав мита "інструментом у цих зусиллях".