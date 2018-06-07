Трампа ожидает "холодный прием" на саммите G7 – СМИ

Американского президента Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на встрече лидеров семи самых высокоразвитых стран мира 8-9 июня в Канаде.

Об этом сообщает Associated Press.

Трамп отправляется в Канаду после введения жестких пошлин на сталь и алюминий для своих западных торговых партнеров. Вместе с тем лидеры "Большой семерки" уже разочарованы выходом США из двух международных договоров – Парижского климатического соглашения и Иранского ядерного соглашения.

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне саммита в выступлении перед немецким парламентом заявила о "серьезной проблеме с многосторонними соглашениями". "Поэтому будут спорные дискуссии", - отметила она.

Топ-советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу признал наличие разногласий по спорным вопросам, но заверил, что президент США по этому поводу спокоен. "Возможны разногласия. Но я считаю их чем-то вроде семейной ссоры", - заявил Кадлоу.

Трамп также намерен провести серию двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Агентство отмечает, что Трамп вряд ли отступит от своей политики, которая разочаровала и огорчила союзников, но которую американский президент считает ключевым обещанием для своих избирателей.

Кадлоу отметил, что союзники должны понимать, что Трамп "сделает все, что необходимо для защиты США, американских компаний и рабочей силы", добавив, что Трамп всегда считал пошлины "инструментом в этих усилиях".