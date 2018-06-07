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У Держдепі Україну назвали частиною Заходу

Четвер, 7 червня 2018, 11:31

Україна історично є частиною західної цивілізації.

Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл, передає "Голос Америки".

За його словами, Захід - це спільнота демократичних країн, об'єднаних історією, культурою та спільними жертвами.

"Деякі його члени - це старі демократії, а деякі - ні. Деякі є членами ЄС, чи НАТО, а інші - ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж - мають вразливу позицію. Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їхніх народів. Британія залишиться у серці Заходу і після Brexit. Суть у тому, що необхідний об'єднавчий принцип, а не лише інституції. Інституції - це засіб, а не мета", - сказав Мітчелл.

Заступник державного секретаря додав, що США будуть посилювати санкції щодо РФ, поки президент Владімір Путін продовжуватиме зовнішню агресію.

"Китай та Росія націлені на розкол США", - підкреслив Мітчелл. 

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США Україна
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