В Госдепе Украину назвали частью Запада

Украина исторически является частью западной цивилизации.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает "Голос Америки".

По его словам, Запад - это сообщество демократических стран, объединенных историей, культурой и общими жертвами.

"Некоторые его члены - это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые - члены ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия относятся к Западу и исторически, и благодаря выбору их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Brexit. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты - это средство, а не цель", - сказал Митчелл.

Заместитель государственного секретаря добавил, что США будут ужесточать санкции в отношении РФ, пока президент Владимир Путин будет продолжать внешнюю агрессию.

"Китай и Россия нацелены на раскол США", - подчеркнул Митчелл.