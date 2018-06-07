Лондон 6 разів із 2017 року офіційно відмовляв Україні у переговорах про візи

Офіційний Лондон з 2017 року щонайменше 6 разів відмовляв Києву у переговорах про зміну дії візового режиму чи проблеми із видачею віз.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Посольство України в Лондоні у письмовому коментарі "Європейській правді" підтвердило, що отримує відмову за відмовою. Протягом 2017 року МВС Британії, яке опікується візами, чотири рази підтверджувало відсутність наміру змінювати візовий режим для України.

"У 2018 році посольство двічі пропонувало провести консультації, в тому числі щодо затримок у видачі віз, необґрунтованих відмов, можливість оскарження рішень, відшкодування витрат тощо. Усі відповіді британської сторони були негативними", - йдеться у статті.

"Європейська правда" ще 11 травня надіслала журналістський запит до МЗС та МВС Британії, але за цей час жодне з відомств не зважилося на відповідь.

Більше того, колишня очільниця британського МВС Ембер Радд свого часу визнала свою відмову вести з Україною переговори про скасування віз навіть для власників дипломатичних паспортів. "Тут є вимір міграційної загрози та загрози національної безпеки", – пояснила міністр та запропонувала обговорити це питання на міжвідомчому рівні.

Як "ЄвроПравда" вже писала, Україна свого часу була на завершальній стадії переговорів про спрощення візового режиму з Великою Британією, однак події 2013-14 років зупинили цей процес.

Детальніше читайте у статті: "Міністерство візового бізнесу: хто у Британії створює проблеми для українських подорожуючих".

А також: "Безвіз без взаємності. Чому Київ має відновити візи для громадян Великої Британії".