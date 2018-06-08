Правозахисники: авіація РФ завдала масштабного удару по Сирії, десятки загиблих

Авіаудари у ніч на 8 червня по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб призвели до загибелі принаймні 38 осіб.

Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає Reuters.

"Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, атакували село Зардана в північній частині Ідліба, що спричинило найбільшу кількість жертв в одному нападі на регіон з кінця березня", - сказав Рамі Абдулрахман, директор британського військового монітора.

Кількість загиблих, як очікується, збільшиться, оскільки деякі з 50 поранених в результаті ударів були в критичному стані, сказав він. Рятувальники все ще шукали тих, хто міг вижити під завалами.

Північно-західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.