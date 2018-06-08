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Правозащитники: авиация РФ нанесла масштабный удар по Сирии, десятки погибших

Пятница, 8 июня 2018, 10:35

Авиаудары в ночь на 8 июня по удерживаемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб привели к гибели по крайней мере 38 человек.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Reuters.

"Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, атаковали село Зардана в северной части Идлиба, что сразу вызвало наибольшее число жертв при одном нападении на регион с конца марта", - сказал Рами Абдулрахман, директор британского военного монитора.

Число погибших, как ожидается, увеличится, поскольку некоторые из 50 раненых в результате ударов были в критическом состоянии, сказал он. Спасатели все еще искали тех, кто мог выжить под завалами.

Северо-западный регион Идлиба остается крупнейшим районом Сирии в руках повстанцев, воюющих с правительством Дамаска.

В последние годы десятки тысяч боевиков и мирных жителей бежали туда из районов страны, которые армия режима Асада отбила с помощью России и Ирана.

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Сирия
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