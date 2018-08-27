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Британська поліція заявила про нове отруєння невідомим хімікатом

Понеділок, 27 серпня 2018, 16:07

Британська поліція опечатала квартиру в місті Бат, де знайшли тіло двадцятирічного юнака.

Про це пише Daily Mail.

Поліцейські, які виявили тіло, поскаржились на погане самопочуття після відвідин квартири, припустивши, що в ній могла бути розпилена невідома хімічна речовина.

Після цього квартиру опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах.

У поліції заявили, що для громадськості цей інцидент не представляє ризику. Перекриття дороги поруч з будинком у поліції пояснили необхідністю забезпечення безпеки поліцейських, які працюють на місці події.

Смерть чоловіка в поліції назвали "незрозумілою".

 
 

Нагадаємо, британцю Чарльзу Роулі, який отруївся нервово-паралітичною речовиною "Новічок" в Еймсбері, стало гірше в лікарні, куди його повторно доставили 18 серпня.

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