ЗМІ: лідери ЄС розлючені на Кошту за "хаос" на саміті в четвер

На саміті лідерів країн-членів ЄС у четвер глава Євроради Антоніу Кошта зазнав найгострішої критики з часу свого призначення на посаду майже два роки тому.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

Лідери були невдоволені тим, як Кошта вів переговори щодо стримування цін на енергоносії та наступного семирічного бюджету ЄС. Уряди сподівалися на прогрес за обома напрямами, але натомість зіткнулися з глухим кутом і поглибленням розбіжностей. Перший день переговорів тривав 14 годин і майже не приніс результатів.

На саміті в четвер домінували дискусії щодо другого етапу системи ціноутворення на викиди вуглецю, відомої як ETS2. Суперечки щодо чинної та майбутньої Систем торгівлі викидами настільки загострилися, що Кошта скасував підсумкову пресконференцію та відклав переговори до завершення вечері. За словами трьох дипломатів ЄС, дискусії перетворилися на "хаос".

Лідери були розлючені на Кошту за те, що він допустив зрив переговорів, заявили двоє дипломатів ЄС із різних країн-членів. Хоча у висновках, ухвалених перед самітом, не йшлося про перегляд ETS2, країни намагалися розібрати законодавство прямо в залі саміту, що збило главу Євроради з пантелику, зазначив один зі співрозмовників видання.

"Кошта хоче, щоб висновки були готові ще до (саміту. – Ред.), а не обговорювалися під час засідання Євроради. Він не є прихильником розробки текстів на місці", – сказав дипломат.

Інший дипломат зазначив, що панувало "величезне розчарування", назвавши суперечку щодо формулювань енергетичної політики "божевільним хаосом".

"Вони просто продовжували працювати з італійськими проєктами і ігнорували тексти, які раніше подали інші, мабуть, не розуміючи політичних нюансів усієї дискусії щодо ETS", – додали співрозмовники.

Ще один дипломат звинуватив Кошту в тому, що той "втратив контроль над ситуацією в залі", оскільки йому не вдалося відстежити запропоновані поправки та вчасно представити їх лідерам ЄС для обговорення.

Дипломат і посадовець ЄС порівняли Кошту з його попередниками: Шарлем Мішелем, якого критикували за невміння домовлятися, та Дональдом Туском, який мав широку підтримку. "У четвер Кошта виступив гірше, ніж Мішель", – зазначив дипломат, додавши, що лідери розчаровані відсутністю результатів, яких очікували від переговорів у стилі Туска.

Четверо дипломатів ЄС заявили, що північні країни побоюються упередженості Кошти на користь південних. Один із них звинуватив його в необ’єктивності під час бюджетних переговорів, а представник країни, що виступає за скорочення бюджету, зазначив, що президент Євроради "особисто та політично належить до іншого табору".

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.