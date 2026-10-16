Транзит російського зерна через Латвію за 9 місяців зріс у 2,3 раза

За дев’ять місяців цього року транзит зернових з Росії через Латвію зріс у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це свідчать дані Служби державних доходів Латвії (VID), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За дев'ять місяців цього року транзитом з Росії через Латвію було вивезено 689 995 тонн зернових, тоді як за дев'ять місяців минулого року – 303 306 тонн.

У свою чергу, обсяг зернових, що перевозяться транзитом з Білорусі, зріс у кілька разів, свідчать дані VID. За дев’ять місяців цього року транзитом з Білорусі через Латвію було перевезено 131 417 тонн зернових, тоді як за аналогічний період минулого року – 60,8 тонни.

З 1 по 6 жовтня транзитом з Росії через Латвію було вивезено ще 52 365 тонн зернових, а транзитом з Білорусі – 14 640 тонн.

У VID нагадали, що законодавство Європейського Союзу та Латвії не передбачає заборони на транзит зернових продуктів. При цьому ввозити ці товари в країну для випуску у вільний обіг заборонено, і митниця здійснює суворий контроль, забезпечуючи дотримання цієї заборони.

Законодавство ЄС встановлює заборону на ввезення будь-яких товарів, що походять з територій України, неконтрольованих українським урядом. Обмеження поширюються на всі процедури ввезення, а також на транзит.

Нагадаємо, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ. Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.

Зокрема Естонія 1 жовтня запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Тим часом Латвія запровадила прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.

Лідери країн Балтії минулого тижня надіслали спільний лист голові Європейської ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн із закликом заборонити транзит російського зерна через Європейський союз.