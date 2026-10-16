Прем'єр Канади перед референдумом в Альберті: дехто за кордоном намагається розколоти нас

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні попередив у четвер про спроби з-за кордону розколоти країну і закликав багату на нафту провінцію Альберту не розпочинати процес відокремлення під час референдуму в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Голосування у понеділок не є прямим референдумом щодо незалежності. Альберта вирішуватиме, чи залишитися провінцією Канади, чи доручити уряду розпочати юридичний процес, спрямований на проведення майбутнього референдуму щодо незалежності.

"Цей референдум відбувається в найгірший із можливих моментів. Світ став небезпечнішим і роз’єднанішим. Дехто за межами наших кордонів прагне розколоти нас, щоб заволодіти нами", – заявив Карні на великому мітингу в Калгарі.

У цьому уривку своєї промови він безпосередньо не згадав США чи їхнього президента Дональда Трампа, але він робив це в подібних промовах раніше.

Карні закликав жителів Альберти не використовувати голосування лише для того, щоб "надіслати сигнал" Оттаві.

"Не дайте себе обдурити думкою, що своїм голосом ви можете "надіслати сигнал". Це не покер. Голос проти Канади – це небезпечний блеф, який призведе до багаторічного глибокого розколу та великої невизначеності", – заявив він.

Попередження Карні пролунало на тлі того, як президент США Дональд Трамп веде торговельну війну з Канадою, а також після його неодноразових погроз зробити Канаду 51-м штатом США.

Карні стверджував, що Канаді потрібно стати економічно стійкішою та менш залежною від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія, відома своїми сепаратистськими поглядами.

Читайте більше у статті Квебек під владою сепаратистів: чи може провінція вийти зі складу Канади і до чого тут Трамп