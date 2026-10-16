США продовжили дію винятку з санкцій для закордонних АЗС "Лукойлу" до квітня

Міністерство фінансів США продовжило дію винятку з економічних санкцій, що дозволяє автозаправним станціям під брендом "Лукойл" на закордонних ринках продовжувати свою діяльність.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише "Європейська правда".

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає загальну ліцензію №128D, пов’язану з Росією, "Про дозвіл на певні операції, що стосуються автозаправних станцій "Лукойл", розташованих за межами Росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня 2026 року відомство видало ліцензію №128C, яка дозволяла відповідні операції АЗС "Лукойлу" до 29 жовтня 2026 року. Ліцензія №128D від 15 жовтня 2026 року замінила її та продовжила дозвіл до 24 квітня 2027 року.

Ліцензія тимчасово дозволяє проводити операції, необхідні для закупівлі товарів і послуг, обслуговування та роботи автозаправних станцій "Лукойлу" за межами Росії. Вона не скасовує санкції проти "Лукойлу" загалом. Дозвіл стосується конкретних операцій, необхідних для роботи його АЗС за кордоном.

Крім того, відомство видало ліцензію, як продовжує дозвіл на операції, що стосуються певних юридичних осіб "Лукойл" у Болгарії.

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента. Санкції вдарили по "Лукойлу" та "Роснєфті".

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