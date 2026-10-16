Глава МЗС Німеччини закликає скасувати обмеження щодо Starlink для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував обмеження швидкості роботи служби супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Ці обмеження необхідно скасувати, заявив політик з ХДС.

Частина технології Starlink в Україні фінансується Німеччиною, "і тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб вона працювала, якщо ми за неї платимо", підкреслив міністр.

"Україна має отримати всю підтримку, яку їй було обіцяно" – заявив він..

Вадефуль визнав, що наразі "немає повної картини" щодо причин обмеження доступу до Starlink.

За його словами, Німеччина має питання до США з цього приводу, "які ми з’ясуємо".

Тим часом, за даними Reuters, наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили про непричетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.