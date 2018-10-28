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У Німеччині поліція порушила справи проти 400 екологічних активістів

Неділя, 28 жовтня 2018, 17:18

У західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція відкрила справи проти 400 екологічних активістів з руху Ende Gelände, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі і вирубки Гамбахського лісу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Активістів обвинувачують у порушенні громадського порядку, повідомила поліція міста Ахен.

Раніше 250 активістів намагались проникнути на вугільну шахту в Індені. Окрім того, на шахті в Гамбаху 18 активістів продовжують утримувати захоплений у суботу екскаватор.

У протестних акціях у суботу взяли участь загалом близько 6,5 тисячі людей, повідомили в Ende Gelände. Близько чотирьох тисяч активістів зайняли колію, якою концерн RWE відправляє вугілля з шахти Гамбах до Нідерауссема, Фріммерсдорфа та Нофрата. За даними поліції, на колії перебували близько двох тисяч активістів. Через демонстрацію довелось тимчасово перекрити рух автобаном А4 на ділянці між Дюреном та Керпеном.

Наступного тижня Ende Gelände планує продовжити протести проти вирубки лісу.

Гучні протести проти вирубки Гамбахського лісу в Німеччині тривають уже кілька тижнів. Ліс мав бути частково зрубаний задля видобутку бурого вугілля енергетичним концерном RWE. Однак захисники довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева. Загалом протистояння триває вже кілька років.

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Німеччина
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