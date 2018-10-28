В Германии полиция возбудила дела против 400 экологических активистов

В западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия полиция открыла дела против 400 экологических активистов из движения Ende Gelände, выступающих против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахского леса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Активистов обвиняют в нарушении общественного порядка, сообщила полиция города Ахен.

Ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в Индене. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный в субботу экскаватор.

В протестных акциях в субботу приняли участие всего около 6,5 тысячи человек, сообщили в Ende Gelände. Около четырех тысяч активистов заняли колею, которой концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбах в Нидерауссем, Фриммерсдорф и Нофрат. По данным полиции, на пути находились около двух тысяч активистов. Через демонстрацию пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпеном.

На следующей неделе Ende Gelände планирует продолжить протесты против вырубки леса.

Громкие протесты против вырубки Гамбахского леса в Германии продолжаются уже несколько недель. Лес должен был быть частично срублен для добычи бурого угля энергетическим концерном RWE. Однако защитники окружающей среды называют Гамбахский лес едва ли не последним реликтовым лесом Центральной Европы и выступают против планов RWE вырубать вековые деревья. В целом противостояние продолжается уже несколько лет.