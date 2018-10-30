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У Порошенка розповіли, про що він у Києві говоритиме з Меркель

Вівторок, 30 жовтня 2018, 10:47

Ситуація на Донбасі, в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря і Керченській протоці будуть на порядку денному зустрічі президента Петра Порошенка з канцлеркою німеччини Ангелою Меркель у Києві.

Про це повідомили у адміністрації глави держави.

Лідери зустрінуться в українській столиці 1 листопада. Меркель відвідає Київ на запрошення Порошенка.

Зазначається, що на зустрічі вони "скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії".

Крім того, сторони обговорять питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС.

У ході переговорів йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні.

Майбутній візит Меркель до України стане другим за останні чотири роки.

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Меркель Порошенко
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