На посаду голови ХДС замість Меркель є три претенденти - ЗМІ

На посаду лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини після відходу канцлера Ангели Меркель претендуватимуть як мінімум три людини.

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на джерела в партії.

Першим претендентом є міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан з правого крила ХДС. Спан відомий тим, що в минулому критикував канцлера.

Також на партійне керівництво претендують союзник Меркель і генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і колишній глава фракції ХДС в Бундестазі Фрідріх Мерц.

Виконавчий комітет ХДС проводить сьогодні зустріч в Берліні, щоб обговорити невдалі результати партії на місцевих виборах двох федеральних земель.

Раніше ЗМІ повідомили, що Меркель після провальних результатів її партії на місцевих виборах у Гессені заявила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах голови партії у грудні.

Дві партії, які входять до правлячої коаліції у Німеччині, Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократична партія, зазнали нищівних втрат на виборах до земельного парламенту багатої федеральної землі Гессена.

Фіаско у Гессені стало черговим провалом слідом за виборами у Баварії два тижні тому, на яких поганий результат продемонструвала ще одна партія з правлячої коаліції – баварський Християнсько-соціальний союз.

Читайте детальніше на "Європейській правді": "Баварська проблема: як провал у найбільшому регіоні вдарить по німецькій коаліції".