Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Италия: число жертв непогоды выросло до девяти

Венгрия изменила скандальное название "уполномоченного по Закарпатью"

Россия планирует ракетные испытания у Норвегии на фоне учений НАТО

Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ядерного соглашения






У Порошенко рассказали, о чем он в Киеве будет говорить с Меркель

Вторник, 30 октября 2018, 10:47

Ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря и Керченском проливе будет на повестке дня встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

Об этом сообщили в администрации главы государства.

Лидеры встретятся в украинской столице 1 ноября. Меркель посетит Киев по приглашению Порошенко.

Отмечается, что на встрече они "скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии".

Кроме того, стороны обсудят вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.

В ходе переговоров речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.

Предстоящий визит Меркель в Украину станет вторым за последние четыре года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель Порошенко
powered by lun.ua
Читайте также
Конец эпохи Меркель: канцлер запустила процесс смены власти в Германии
На должность главы ХДС вместо Меркель есть три претендента - СМИ
Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок
У Меркель рассказали, когда завершится ее канцлерство