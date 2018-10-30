У Порошенко рассказали, о чем он в Киеве будет говорить с Меркель
Ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря и Керченском проливе будет на повестке дня встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.
Об этом сообщили в администрации главы государства.
Лидеры встретятся в украинской столице 1 ноября. Меркель посетит Киев по приглашению Порошенко.
Отмечается, что на встрече они "скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии".
Кроме того, стороны обсудят вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.
В ходе переговоров речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.
Предстоящий визит Меркель в Украину станет вторым за последние четыре года.