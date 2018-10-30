Францію накрили несезонні снігопади: 200 тисяч домівок без світла

Сильні снігопади у південно-центральній Франції викликали хаос на дорогах і призвели до знеструмлення майже у 200 тисячах домівок французів.

Як повідомляє Reuters, рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів.

Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона. Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

Фото: AFP

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Люди публікували повідомлення у Facebook з проханням про порятунок. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq — BFMTV (@BFMTV) 30 жовтня 2018 р.

Французький енергодистриб'ютор Enedis повідомив, що 195 тисяч домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.

Фото: AFP

Синоптики відкинули критику, що вони не попередили населення про погіршення погодніх умов. Вони заявили, що повідомляли про погану погоду за декілька днів до того, як вона вдарила по регіону.