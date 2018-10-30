Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Францію накрили несезонні снігопади: 200 тисяч домівок без світла

У Німеччині судять медбрата за звинуваченням у вбивстві 100 пацієнтів

Італія: кількість жертв негоди зросла до дев’яти

Угорщина змінила скандальну назву "уповноваженого по Закарпаттю"






Францію накрили несезонні снігопади: 200 тисяч домівок без світла

Вівторок, 30 жовтня 2018, 13:33

Сильні снігопади у південно-центральній Франції викликали хаос на дорогах і призвели до знеструмлення майже у 200 тисячах домівок французів.

Як повідомляє Reuters, рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів.

Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона. Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

 
Фото: AFP

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Люди публікували повідомлення у Facebook з проханням про порятунок. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Французький енергодистриб'ютор Enedis повідомив, що 195 тисяч домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.

 
Фото: AFP

Синоптики відкинули критику, що вони не попередили населення про погіршення погодніх умов. Вони заявили, що повідомляли про погану погоду за декілька днів до того, як вона вдарила по регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
Італія: кількість жертв негоди зросла до дев’яти
Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою
Негода в Італії: у Римі затопило дороги і метро, Міланом прокотився шторм
У Греції оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду