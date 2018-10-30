Німецький медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів

Колишній німецький медпрацівник Нільс Хегель визнав, що вбив близько сотні пацієнтів у декількох лікарнях.

Про це він заявив сьогодні на засіданні суду, повідомляє Deutsche Welle.

На запитання голови суду, чи були обвинувачення проти нього точними, Хегель відповів: "Так".

Нільс Хегель закривав обличчя під час судового засідання

Розгляд справи в північно-німецькому місті Ольденбург почався з хвилини мовчання в пам'ять про жертв Хегеля. Судову справу слухають не в Ольденбургському окружному суді, а в сусідній фестивальній залі, щоб розмістити 126 позивачів у справі та через високий рівень суспільних інтересів.

Головуючий суддя Себастьян Бюрманн заявив, що метою судового розгляду є розкриття повного обсягу вбивств, які тривали протягом багатьох років.

"Ми зробимо все можливе, щоб дізнатися правду. Це як будинок з темними кімнатами - ми хочемо принести світло в темряву", - сказав він.

Прокурори стверджують, що Хегель вибирав пацієнтів навмання і вводив їм коктейлі з ліків, які приводили до серцевого нападу або інших ускладнень, щоб він міг їх реанімувати.

"Прокуратура припускає, що він робив це, щоб продемонструвати свої навички реанімації колегам і начальству", - йдеться в обвинувальному висновку. Прокурори також заявили, що він, можливо, робив це через нудьгу.

Слідство вважає, що Хегель убив 36 хворих в Ольденбурзі та 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 року.

У 2014-2015 роках інший судовий розгляд визнав Хегеля винним у двох вбивствах та двох спробах вбивства. Він отримав довічне ув'язнення.