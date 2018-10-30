Немецкий медбрат признался в убийстве 100 пациентов
Бывший немецкий медработник Нильс Хегель признался, что убил около сотни пациентов в нескольких больницах.
Об этом он заявил сегодня на заседании суда, сообщает Deutsche Welle.
На вопрос председателя суда, являются ли обвинения против него точными, Хегель ответил: "Да".
Рассмотрение дела в северо-немецком городе Ольденбург началось с минуты молчания в память о жертвах Хегеля. Судебное дело слушают не в Ольденбургском окружном суде, а в соседнем фестивальном зале, чтобы разместить 126 истцов по делу и из-за высокого общественного интереса.
Председательствующий судья Себастьян Бюрманн заявил, что целью судебного разбирательства является раскрытие полного объема убийств, которые продолжались в течение многих лет.
"Мы сделаем все возможное, чтобы узнать правду. Это как дом с темными комнатами - мы хотим принести свет во тьму", - сказал он.
Прокуроры утверждают, что Хегель выбирал пациентов наугад и вводил им коктейли из лекарств, которые приводили к сердечному приступу или другим осложнениям, чтобы он мог их реанимировать.
"Прокуратура предполагает, что он делал это, чтобы продемонстрировать свои навыки реанимации коллегам и начальству", - говорится в обвинительном заключении. Прокуроры также заявили, что он, возможно, делал это из-за скуки.
Следствие считает, что Хегель убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 года.
В 2014-2015 годах другон судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.