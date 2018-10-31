У Брюсселі відбулося засідання ради Росія-НАТО, говорили про Україну

У Брюсселі завершилося засідання ради Росія-НАТО, на якому, зокрема, обговорювалася ситуація в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"Рада Росія-НАТО, у якій беруть участь 29 союзників і РФ, зустрілася у Брюсселі у середу. Посли мали відкритий обмін думками з низки питань, в тому числі щодо ситуації в і навколо України; питання, пов’язані з військовою активністю, взаємна прозорість та зменшення ризиків; Афганістан; і гібридні виклики" - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав РФ про критичне значення для євроатлантичної безпеки договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів. Це посилює нашу оцінку, що ракетна система 9M729 створює серйозний ризик для стратегічної стабільності євроатлантичного регіону. Союзники знову закликають Росію відреагувати на нашу занепокоєність і забезпечити повну відповідність договору" - сказав він.

НАТО призупинило практичне співробітництво з Москвою у 2014 році через анексію Криму та постійну дестабілізацію Росією східної України. Однак засідання ради Росія-НАТО на рівні послів згодом відновили.