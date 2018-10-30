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Генсек НАТО закликав РФ виконувати ракетний договір із США

Вівторок, 30 жовтня 2018, 13:41

Розгортання Росією нових ядерних ракет в Європі ставить під загрозу ключовий договір про контроль над озброєннями, який допоміг завершити "холодну війну".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Норвегії, повідомляє Reuters.

"Проблема полягає в розгортанні нових російських ракет. У Європі немає нових ракет США, але є ще більше російських ракет, здатних нести ядерні боєголовки, і ці ракети ставлять під загрозу договір по ліквідацію ракет середньої і меншої дальності", - сказав Столтенберг.

"Тому ми закликаємо Росію забезпечити повне та прозоре дотримання Договору про РСМД", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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