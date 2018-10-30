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У повітрі, на суші і на морі: як у Норвегії проходять найбільші навчання НАТО

Вівторок, 30 жовтня 2018, 15:11

У Норвегії вже майже тиждень тривають найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018.

Маневри відбуваються на території скандинавської країни та поблизу її берегів і триватимуть до 7 листопада.

 
Колона військової техніки з Британії перетинає міст Оресунд, прямуючи до Норвегії (тут і далі фото - flickr.com/photos/nato/)

У масштабних навчаннях беруть участь війська 29 країн-членів альянсу, а також Швеції та Фінляндії. До Trident Juncture залучили 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10 тисяч одиниць техніки.

 
Шведський корвет "Karlstad" у порту Тронхейма

Близько 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів перевіряють свою здатність діяти спільно, щоб захистити населення і території та стримати потенційних супротивників.

 
Військові 9-ї механізованої бригади Бундесвера та 4-ї піхотної бригади армії Британії завершили спільне форсування річки

"Це сильний прояв наших можливостей та готовності працювати разом", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком навчань минулого тижня.

 
Винищувачі Фінляндії та Бельгії злітають з фінської авіабази в Рованіємі для участі у навчаннях

Сьогодні Столтенберг прибув до Норвегії разом з послами 29 країн НАТО для спостереження за перебігом навчань.

 
Голландська бойова машина CV90 форсує річку за допомогою німецького інженерного батальйону

Він підкреслив оборонний і прозорий характер Trident Juncture і зазначив, що всі члени ОБСЄ були запрошені направити спостерігачів: "НАТО і союзники поважають дух наших міжнародних зобов'язань".

 
Спільні вправи снайперів з Франції та Британії

Росія і Білорусь направили спостерігачів на навчання НАТО Trident Juncture 2018. Норвегія межує з Росією в Арктиці.

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