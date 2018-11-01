Наступ Туреччини в Сирії: курди призупиняють боротьбу проти ІДІЛ

Представники підтримуваних США "Демократичних сил Сирії" (SDF) заявили, що призупиняють військову кампанію проти терористів "Ісламської держави" через активізацію обстрілів з боку Туреччини.

Про це пише Reuters.

31 жовтня стало відомо, що внаслідок нового артилерійського обстрілу з території Туреччини загинув курдський боєць, ще один отримав поранення.

"Продовження цих нападів призведе до довготривалого призупинення наших військових операцій проти ІДІЛ", - йдеться у заяві SDF, яку очолюють курдські сили YPG.

Тим часом турецьке державне інфорагентство Anadolu повідомило про обстріл турецькою армією позицій курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) в районі Кобані. В Анкарі заявляють, що "четверо терористів були нейтралізовані", а ще шестеро - отримали поранення.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив YPG новою наступальною операцією. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану". Турецька влада бореться з РПК, яка в Туреччині визнана терористичною організацією.