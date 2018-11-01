Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Наступление Турции в Сирии: курды приостанавливают борьбу против ИГИЛ

Brexit Лондон рассчитывает достичь соглашения с ЕС до 21 ноября

Генпрокуратура Стамбула: Хашогги задушили сразу по прибытии в консульство

ЕС настаивает: так называемые "выборы" в ОРДЛО противоречат "духу и букве" Минска






Наступление Турции в Сирии: курды приостанавливают борьбу против ИГИЛ

Четверг, 1 ноября 2018, 08:15

Представители поддерживаемых США "Демократических сил Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористов "Исламского государства" из-за активизации обстрелов со стороны Турции.

Об этом пишет Reuters.

31 октября стало известно, что в результате нового артиллерийского обстрела с территории Турции погиб курдский боец, еще один получил ранения.

"Продолжение этих нападений приведет к долговременному приостановлении наших военных операций против ИГИЛ", - говорится в заявлении SDF, которую возглавляют курдские силы YPG.

Между тем турецкое государственное инфорагентство Anadolu  сообщило об обстреле турецкой армией позиций курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в районе Кобан. В Анкаре заявляют, что "четверо террористов были нейтрализованы", а еще шестеро - получили ранения.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил YPG новой наступательной операцией. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана". Турецкие власти противостоят РПК, которая в Турции признана террористической организацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сирия
powered by lun.ua
Читайте также
Саммит по Сирии: лидеры 4 стран требуют длительного перемирия
Кремль обеспокоен докладом, что США провели атаку на базу РФ в Сирии
Коалиция США нанесла авиаудары в Сирии: десятки погибших
Сирия: Асад вновь наносит удары на фоне приближения саммита