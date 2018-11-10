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Екс-прем'єр Македонії сяде до в'язниці на 2 роки

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Екс-прем'єр Македонії сяде до в'язниці на 2 роки

Субота, 10 листопада 2018, 10:25

Суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту колишнього прем'єр-міністра Македонії і давнього лідера партії ВМРО-ДПМНЕ Нікола Груєвські щодо необхідності відбування тюремного ув'язнення терміном у два роки.

Про це повідомляє болгарський портал Darik News.

Груєвські вдалося зберегти мандат парламентаря, тож він зможе отримувати парламентську зарплату під час відбування покарання.

Груєвскі засудили у травні за порушення при купівлі службового автомобіля, броньованого Mercedes S600.

Ще 2015 року тодішня опозиція оголосила про перехоплення телефонної розмови Груєвські, присвяченої темі купівлі авто.

За броньований Mercedes S600 в 2012 році македонський уряд заплатив майже 650 000 євро. Новий уряд Македонії вирішив у лютому 2018-го продати автомобіль.

Як відомо, опозиційна македонська партія ВМРО-ДПМНЕ виступає проти угоди з Грецією про перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви Македонії завершить довготривалу суперечку із сусідньою Грецією, яка, своєю чергою, припинить блокувати приєднання Македонії до НАТО і Євросоюзу.

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Македонія
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