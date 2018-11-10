Экс-премьер Македонии сядет в тюрьму на 2 года

Суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра Македонии и давнего лидера партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски о необходимости отбывания тюремного заключения сроком в два года.

Об этом сообщает болгарский портал Darik News.

Груевски удалось сохранить мандат парламентария, и он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.

Груевски осудили в мае за нарушения при покупке служебного автомобиля, бронированного Mercedes S600.

Еще 2015 тогдашняя оппозиция объявила о перехвате телефонного разговора Груевски, посвященной теме покупки авто.

За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро. Новое правительство Македонии решило в феврале 2018-го продать автомобиль.

Как известно, оппозиционная македонский партия ВМРО-ДПМНЕ выступает против соглашения с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию.

Изменение названия Македонии завершит долговременный спор с соседней Грецией, которая, в свою очередь, прекратит блокировать присоединение Македонии в НАТО и Евросоюз.