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В Австрії заарештували російського шпигуна, йому "світить" до 10 років тюрми

Субота, 10 листопада 2018, 17:44

Австрійський відставний полковник, якого підозрюють у 28-річному шпигунстві на користь Росії, був заарештований у ніч на суботу і перебуває під вартою.

Про це довідалося австрійське видання Kleine Zeitung.

Iнформацію виданню підтвердив прокурор Робер Гольцляйтнер. Арешт обумовили ймовірністю втечі підозрюваного та можливе вчинення ним злочинів.

Рішення про попереднє ув'язнення підозрюваного буде ухвалене у понеділок або найпізніше у вівторок. Ймовірному шпигуну, згідно з законом, загрожує до 10 років тюрми.

Австрія затримала колишнього полковника своїх збройних сил, підозрюваного у 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль у зв’язку з цим скасувала заплановану поїздку до Москви.

Кнайсль заявила, що в разі підтвердження підозр у шпигунстві російсько-австрійські відносини будуть серйозно обтяжені.

Затриманий полковник австрійської армії, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку ГРУ, зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії.

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