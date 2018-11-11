Новый шпионский скандал: в Австрии нашли еще одного российского шпиона - СМИ

Австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщило о еще однои российском шпионском деле.

По информации издания, прокуратура Австрии более года расследует действия сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (австрийской контрразведки), которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении государственной тайны. Согласно подозрениям, он передавал секретные данные российской разведке. Несколько недель назад из-за подозрений в отношении этого человека в ведомстве, а также по двум другим адресам были проведены обыски

По австрийскому законодательству такие действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.

Ранее на этой неделе стало известно о шпионаже в пользу России отставного полковника вооруженных сил Австрии.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву. Она заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.