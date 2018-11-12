У НАТО немає наміру розміщати нові ядерні ракети у Європі – Столтенберг

Північноатлантичний альянс не збирається розміщувати нові ядерні ракети у Європі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Берліні.

Він нагадав, що після років заперечень Росія визнала наявність у неї нової ракетної системи.

"Сполучені Штати повністю виконують свої зобов'язання за договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Тому Європі поки немає нових ракет США. Є нові російські ракети", - заявив Столтенберг.

За його словами, нова російська ракетна система становить загрозу для стабільності євроатлантичного регіону.

"НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети в Європі. Але, як Альянс, ми беремо на себе відповідальність за безпеку та безпеку всіх союзників. Ми не повинні дозволяти безкарно порушувати договори з контролю над озброєннями. Тому що це підриває довіру до контролю над озброєннями взагалі", - наголосив генсек.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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