В НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты в Европе – Столтенберг

Североатлантический альянс не собирается размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине.

Он напомнил, что после многих лет отрицания Россия признала наличие у нее новой ракетной системы.

"Соединенные Штаты полностью выполняют свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому в Европе пока нет новых ракет США. Есть новые российские ракеты", - заявил Столтенберг.

По его словам, новая российская ракетная система представляет угрозу для стабильности евроатлантического региона.

"НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе. Но мы, как Альянс, берем на себя ответственность за безопасность всех союзников. Мы не должны позволять безнаказанно нарушать договоры по контролю над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями вообще", - отметил генсек.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир более опасным.

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