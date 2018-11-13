США закликали Угорщину та сусідів уникнути російських газопроводів

Міністр енергетики США Рік Пері закликав Угорщину та її сусідів відмовитися від російських газопроводів, які, як стверджує Вашингтон, використовуються для зміцнення хватки Москви у Центральній та Східній Європі.

Про це пише Reuters.

Диверсифікація енергії буде мати вирішальне значення для регіону, оскільки Росія раніше використовувала енергію як зброю, сказав він.

"Росія використовує трубопровідний проект Nord Stream 2 і багаторівневий "Турецький потік", щоб спробувати зміцнити свій контроль над безпекою та стабільністю в Центральній та Східній Європі", - сказав Перрі під час візиту до Будапешта.

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто заявив, що "Турецький потік", споруджуваний з Росії до Туреччини, є доброю новиною для Угорщини, оскільки він, зі щорічною потужністю від 5 до 6 мільярдів кубометрів, доставлятиме газ на південний кордон Угорщини за новим маршрутом.

Угорщина в значній мірі залежить від Росії у постачанні природного газу, який зараз переважно надходить через трубопровід з України. Росія також будує атомну електростанцію в Угорщині.

Уряд буде готовий купувати газ у Хорватії, яка будує термінал зрідженого природного газу, а також з Румунії (який надходитиме через "Турецький потік"), сказав Сійярто .