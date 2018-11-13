США призвали Венгрию и соседей избежать российских газопроводов

Министр энергетики США Год Перри призвал Венгрию и ее соседей отказаться от российских газопроводов, которые, как утверждает Вашингтон, используются для укрепления хватки Москвы в Центральной и Восточной Европе.

Об этом пишет Reuters.

Диверсификация энергии будет иметь решающее значение для региона, поскольку Россия ранее использовала энергию как оружие, сказал он.

"Россия использует трубопроводный проект Nord Stream 2 и многоуровневый "Турецкий поток", чтобы попытаться укрепить свой контроль над безопасностью и стабильностью в Центральной и Восточной Европе", - сказал Перри во время визита в Будапешт.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Турецкий поток", строящийся из России в Турцию, является хорошей новостью для Венгрии, поскольку он, с ежегодной мощностью от 5 до 6 млрд кубометров, будет доставлять газ на южную границу Венгрии по новому маршруту.

Венгрия в значительной степени зависит от России в поставках природного газа, который сейчас преимущественно поступает через трубопровод из Украины. Россия также строит атомную электростанцию ​​в Венгрии.

Правительство будет готово покупать газ из Хорватии, которая строит терминал сжиженного природного газа, а также из Румынии (который будет поступать через "Турецкий поток"), сказал Сийярто.